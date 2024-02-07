جامعة الأقصر تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف عليها

أعلنت جامعة الأقصر، عن احتياجها لشغل عدد من الوظائف لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم: (أستاذ- أستاذ مساعد- مدرس- مدرس مساعد- معيد) بكلية الطب.

وأوضح الإعلان المرفق ببوابة الوظائف الحكومية، أنه تُقدم الطلبات على (استمارة 167 ع .ح الموجودة بالكلية) بإسم السيد الأستاذ الدكتور / عميد كلية الطب بجامعة الأقصر إعتباراً من تاريخ النشر علي الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية ولمدة شهر.

وتقدم الطلبات شخصياً باليد أو بتوكيل رسمي خاص بالاعلان, وجميع المستندات المطلوبة أعلاه داخل مظروف مغلق مدون عليه بيانات المتقدم - وذلك بمقر كلية الطب – الكائن فى مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر – بجوار جهاز مدينة طيبة - وعلى العاملين التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة عملهم الصريحة للتقدم للإعلان - ولن يلتفت للطلبات التي ترد عن طريق البريد أو التي ترد قبل نشر الإعلان أو بعد إنتهاء فترة التقدم للإعلان أو الطلبات غير المستوفاة ، وللإستفسار التواصل مع إدارة الكلية.

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