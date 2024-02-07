السجن 6 سنوات لشاب شرع في إنهاء حياة طالب بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبدالرحمن، شابا بالسجن 6 سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع في إنهاء حياة طالب إثر مشادة كلامية بسبب خلافات عائلية، بنطاق دائرة مركز أبو كبير.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو كبير، بشأن ورود بلاغ من «أحمد. الـ. أ» 16 عاما، طالب، ومقيم بالعاشر من رمضان، بأنه على أثر مشادة كلامية مع المدعو «هيثم. الـ. م» 25 عاما، ومقيم بإحدى قرى المركز، أحضر الأخير زجاجة بها مادة كيميائية عبارة عن البنزين «مادة حارقة»، وألقى ما تحويه صوبه، وأشعل به النيران محدثاً إصابته، وأن قصد المتهم القتل.

وبالفحص تبين ان سبب الواقعة، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، ناتجة عن خلافات عائلية، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه باستخدام البنزين «مادة حارقة»، فأحدث ما به من إصابات.

وأسند أمر الإحالة للمتهم، بأن شرع في قتل المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأن أعد مادة « بنزين » وألقاها صوب المجني عليه، وأشعل النار به، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تسببت في إصابة المجني عليه بـ «عاهة مستديمة» يستحيل برؤها تقدر بنسبة 6٪، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تجمع الأهالي، ومداوة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وبقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.