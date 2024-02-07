وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وسويسرا يبحثان الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تيه-يول، في سول، مع نظيره السويسري إجنازيو كاسيس، الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الأربعاء سبل تعزيز التعاون الثنائي من أجل السلام والأمن في المجتمع الدولي؛ باعتبارهما دولتين تعملان حاليا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كعضوين غير دائمين.

وأشاد تشو، بقيادة سويسرا، بصفتها رئيسة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بشأن كوريا الشمالية، معربا عن أمله في تعاون أقوى بشأن القضايا النووية وقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

واتفق الوزيران على التضامن مع جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتحقيق السلام، كما اتفقا أيضا على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والتكنولوجيا الحيوية والمتقدمة.