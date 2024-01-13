قرار مريب من زعيم كوريا الشمالية بعد تهديده لكوريا الجنوبية وضرب أمريكا بالنووي

أوقفت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بث محطة إذاعية كانت ترسل رسائل مشفرة إلى عملائها في كوريا الجنوبية، في أحدث مؤشر على أن بيونغ يانغ تغير طريقة تعاملها مع سيول، وفقاً لوكالة رويترز.

وكثفت كوريا الشمالية الضغط على جارتها الجنوبية في الأسابيع الماضية، وأعلنت أنها العدو الرئيسي، قائلة إن الشمال لن يتحد أبدًا مع الجنوب وتعهدت بتحسين قدرتها على تنفيذ ضربة نووية للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيط الهادئ.

وكانت إذاعة بيونغ يانغ، المعروفة بمحطة الأرقام، بثت من قبل أرقامًا مشفرة غامضة يفترض أنها تستهدف جواسيس كوريا الشمالية العاملين في كوريا الجنوبية. وكان موقعها الإلكتروني معطلاً أيضًا اليوم.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون:

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في خطاب ألقاه في اجتماع نهاية العام لحزبه الحاكم، بتغيير حاسم في السياسة في العلاقات مع الجنوب، وأصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لتهدئة واحتلال الجنوب في حالة حدوث أزمة.

وفي وقت مبكر من اليوم، أعلنت كوريا الشمالية عن خطط لحل المنظمات المسؤولة عن التبادلات المدنية مع كوريا الجنوبية. وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى قرار بإعادة تهيئة جميع المنظمات ذات الصلة.

ولا تزال كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في حالة حرب من الناحية الفنية بعد انتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام، كما أن التوتر يتصاعد بين البلدين.

زعيم كوريا الشمالية يهدد بـ"إبادة" كوريا الجنوبية إذا تجرأت على ضرب بلاده:

في سياق متصل شدد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون على وجوب تعزيز الردع النووى لبلاده، مؤكدًا أنه لن يتردد فى "إبادة" كوريا الجنوبية إذا تجرأت على ضرب بلاده.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، في نسختها بالإنجليزية، عن الزعيم كيم قوله خلال تفقده مصانع للذخيرة "أتوقع أن كوريا الجنوبية هي عدونا الرئيسي، وإن ما يجب أن تعطيه بلاده أولوية في العلاقات مع دولة معادية هو تعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن النفس ورادع الحرب النووية في المقام الأول".

وأضاف كيم أنه لن يبدأ حربًا من جانب واحد لكن "ليس لديه أي نية لتجنب الحرب أيضًا"، موضحًا أنه إذا حاول الجنوب "استخدام القوات المسلحة، أو تهديد سيادة وأمن بلاده، فلن نتردد في إبادة جمهورية كوريا من خلال حشد كل الوسائل والقوات التي بين أيدينا"، وأعرب عن ارتياحه لإنتاج المصانع لأنواع جديدة من الأسلحة والمعدات وأمرها بتعزيز استعداد البلاد للحرب بشكل أكثر صرامة.