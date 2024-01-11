سفير كوريا الجنوبية يزور جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية لدى مصر والوفد المرافق له.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، د.سارة ماجد المدرس بالقسم.



واستعرض رئيس جامعة عين شمس كليات الجامعة ونشأتها، وعدد طلابها، مضيفا أن الجامعة تحتضن عشرة آلاف طالب وافد من 80 جنسية مختلفة.

السفير الكوري: مكانة جامعة عين شمس كبيرة

وأعرب السفير الكوري عن سعادته بزيارة جامعة عين شمس، لما لها من سمعة ومكانة كبيرة في مصر وافريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى التعاون المستمر بين مصر وكوريا الجنوبية.

واستعرضت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس، نشاة كلية الألسن والتي تعتبر من أقدم كليات الجامعة وكذلك أقسامها المتعددة والتي تقوم بتدريس مختلف اللغات وخاصة القسم الكوري والذي يعد من أعرق الأقسام في مصر والشرق الأوسط لتدريس اللغة الكورية وثقافتها.

وأشادت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس بالتعاون والدعم من الجانب الكوري على مستوى المراجع والمدرسين الكوريين بالقسم.

وشاهد الحضور فيلم توضيحي عن تطوير المكتبه المركزية، كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون مع الجانب الكوري في تخصصات الهندسة والحاسبات.

ووجه رئيس جامعة عين شمس دعوة سفير كوريا الجنوبيه لحضور فعاليات مهرجان ايام الشعوب.

وقام السفير الكوري بزيارة متحف الزعفران حيث قام بالشرح الدكتورة هند عبد الراضي ، والدكتورة عبير عمر.