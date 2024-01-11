عاجل
المقاومة تستهدف آليتين وتوقع قتلى ومصابين إسرائيليين في جباليا من مسافة الصفر د. وجدي زين الدين: دعوى جنوب إفريقيا في "العدل الدولية" عرت مباديء الدول المساندة لإسرائيل مقتل الجندي الإسرائيلي عيدو نيشام متأثرا بجراحه
الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

سفير كوريا الجنوبية يزور جامعة عين شمس

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية لدى مصر والوفد المرافق له. 

افتتاح قسم جراحة الأوعية الدموية في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تناقش المشكلات الأسرية بين الزوجين

جاء ذلك بحضور الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، د.سارة ماجد المدرس بالقسم.

واستعرض رئيس جامعة عين شمس كليات الجامعة ونشأتها، وعدد طلابها، مضيفا أن الجامعة تحتضن عشرة آلاف طالب وافد من 80 جنسية مختلفة.

السفير الكوري: مكانة جامعة عين شمس كبيرة

وأعرب السفير الكوري عن سعادته بزيارة جامعة عين شمس، لما لها من سمعة ومكانة كبيرة في مصر وافريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى التعاون المستمر بين مصر وكوريا الجنوبية.

واستعرضت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس، نشاة كلية الألسن والتي تعتبر من أقدم كليات الجامعة وكذلك أقسامها المتعددة والتي تقوم بتدريس  مختلف اللغات وخاصة القسم الكوري والذي يعد من أعرق الأقسام في مصر والشرق الأوسط لتدريس اللغة الكورية وثقافتها. 

وأشادت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس بالتعاون والدعم من الجانب الكوري على مستوى المراجع والمدرسين الكوريين بالقسم.

وشاهد الحضور فيلم توضيحي عن تطوير المكتبه المركزية، كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون مع الجانب الكوري في تخصصات الهندسة والحاسبات.

ووجه رئيس جامعة عين شمس دعوة سفير كوريا الجنوبيه لحضور فعاليات مهرجان ايام الشعوب.

وقام السفير الكوري بزيارة متحف الزعفران حيث قام بالشرح الدكتورة هند عبد الراضي ، والدكتورة عبير عمر.

مواد متعلقة

التعليم العالي: 9 أفرع جامعات دولية في مصر حاليًا

46 ألف طفل من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والفكرية في المدارس

طفرة كبيرة في منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة

وزير التربية والتعليم يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

بدء العد التنازلى لإتمام أكبر مشروع إسكان فى تاريخ جامعة القاهرة

وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فرع لجامعة أفييرو البرتغالية بمصر

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لأبنائنا في الخارج 2024 السبت

أوراق مطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024

الجريدة الورقية