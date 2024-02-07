الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ياسر حمد : شيكابالا نجم كبير.. وإصابة الونش أحزنتني

الونش
الونش

أكد الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أنه أنسجم سريعًا داخل صفوف الفريق، بعد ترحيب اللاعبين به منذ مشاركته في التدريبات.

إقرأ أيضًا..

txt

ياسر حمد: هدفي تحقيق البطولات مع الزمالك


وقال ياسر حمد عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "شعرت وكأنني في بيتي بأول يوم لي داخل الزمالك ، كان هناك ترحيب كبير من اللاعبين والإدارة لي في أول يوم داخل الزمالك".
وأضاف: "شيكابالا شخص لطيف ولم أتوقع ذلك قبل مقابلتي له ، هو نجم كبير وأعرفه قبل تعاقدي مع الزمالك .. الزمالك يملك مدافعين مميزين والمنافسة بيننا صحية لخدمة النادي ".
وأتم: "الونش مدافع كبيرة في القارة وإصابته خبر محزن لي .. حزين لإصابة الونش وأدعو له بالشفاء العاجل ، ومستعد للمشاركة في أي مركز لخدمة الزمالك".

مواد متعلقة

بمشاركة الزمالك.. الكشف عن كأس بطولة الوحدة الودية بأبو ظبي

الزمالك فى الإجتماع الفني لدورة الوحدة بالإمارات

سفير مصر فى الإمارات يطمئن على بعثة الزمالك

السفير المصري يزور بعثة الزمالك في الإمارات

٢٤ لاعبا في قائمة الزمالك المتجهة إلى الإمارات

بعثة الزمالك تغادر القاهرة إلى الإمارات

سفارة مصر بالإمارات تستقبل بعثة الزمالك بمطار أبوظبي

للمشاركة في بطولة الوحدة الودية.. الزمالك يصل مطار أبو ظبي
الجريدة الورقية