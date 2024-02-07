ياسر حمد : شيكابالا نجم كبير.. وإصابة الونش أحزنتني

أكد الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أنه أنسجم سريعًا داخل صفوف الفريق، بعد ترحيب اللاعبين به منذ مشاركته في التدريبات.

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وقال ياسر حمد عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "شعرت وكأنني في بيتي بأول يوم لي داخل الزمالك ، كان هناك ترحيب كبير من اللاعبين والإدارة لي في أول يوم داخل الزمالك".

وأضاف: "شيكابالا شخص لطيف ولم أتوقع ذلك قبل مقابلتي له ، هو نجم كبير وأعرفه قبل تعاقدي مع الزمالك .. الزمالك يملك مدافعين مميزين والمنافسة بيننا صحية لخدمة النادي ".

وأتم: "الونش مدافع كبيرة في القارة وإصابته خبر محزن لي .. حزين لإصابة الونش وأدعو له بالشفاء العاجل ، ومستعد للمشاركة في أي مركز لخدمة الزمالك".