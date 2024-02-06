الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمد ياسر: هدفي تحقيق البطولات مع الزمالك

حمد ياسر لاعب الزمالك
حمد ياسر لاعب الزمالك

أعرب الفلسطيني ياسر حمد مدافع نادي الزمالك الجديد عن بالغ سعادته بانتقالة إلى القلعة البيضاء خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

أكد ياسر حامد ف تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنه يريد المنافسة وتحقيق الثلاث ألقاب سواء الدوري المصري الممتاز و الفوز بنهائي كأس مصر أمام الأهلى و تحقيق بطولة الكونفدرالية .

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وأضاف: " هدفي مع نادي الزمالك حصد البطولات من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء "، وأكمل:" تركيزي الآن على هذا الموسم الحالي أولاً لتحقيق الالقاب ".

وأردف:" كلنا فريق واحد والزمالك يمتلك أفضل مدافعين  على مستوي عالى وسوف يحل منافسة قوية شريفه مع أصدقائي  والزمالك يحتاج جميع المدافعين في البطولات ".

وأتم تصريحاتة :" أريد أوجه الشكر إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة وعلى دعمهم لي خلال الفترة الحالية واسعى  لتقديم مستوي مميز من أجل التتويج ببطولات وإسعاد الجماهير.

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