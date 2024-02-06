حمد ياسر: هدفي تحقيق البطولات مع الزمالك

أعرب الفلسطيني ياسر حمد مدافع نادي الزمالك الجديد عن بالغ سعادته بانتقالة إلى القلعة البيضاء خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

أكد ياسر حامد ف تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنه يريد المنافسة وتحقيق الثلاث ألقاب سواء الدوري المصري الممتاز و الفوز بنهائي كأس مصر أمام الأهلى و تحقيق بطولة الكونفدرالية .

وأضاف: " هدفي مع نادي الزمالك حصد البطولات من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء "، وأكمل:" تركيزي الآن على هذا الموسم الحالي أولاً لتحقيق الالقاب ".

وأردف:" كلنا فريق واحد والزمالك يمتلك أفضل مدافعين على مستوي عالى وسوف يحل منافسة قوية شريفه مع أصدقائي والزمالك يحتاج جميع المدافعين في البطولات ".

وأتم تصريحاتة :" أريد أوجه الشكر إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة وعلى دعمهم لي خلال الفترة الحالية واسعى لتقديم مستوي مميز من أجل التتويج ببطولات وإسعاد الجماهير.