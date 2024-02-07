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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ياسر حمد: من يرتدي قميص الزمالك يحمل مسئولية الملايين

ياسر حمد
ياسر حمد

أبدى الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالإنضمام للقلعة البيضاء، مؤكدًا على أن الدوري المصري من الدوريات الكبيرة.

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وقال ياسر حمد عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: سعيد بتواجدي في نادي الزمالك ، وأشكر الشعب المصري على دعمه للقضية الفلسطينية العالم كله يرى ما يحدث ولدت في إسبانيا ولكنني فلسطيني".
وأضاف: "الزمالك فريق معروف على مستوى العالم وأنا سعيد بتواجدي به.. الزمالك هو الفريق الملكي وأحد أكبر الأندية الأفريقية 
وتابع: "وكيلي أبلغني برغبة الزمالك في التعاقد معي وأبديت موافقتي على الفور أعلم قيمة الزمالك والمفاوضات كانت ميسرة".
وواصل : "الزمالك يملك جماهيرية كبيرة ونسعى لاستغلال الضغط في تحقيق الانتصارات الدوري المصري هو الأقوى وهذا سبب عودتي له".
وأردف: "أعشق التحديات والمنافسة وفضلت الزمالك لرغبتي في حصد البطولات، سجلت في شباك الزمالك وأنا لاعبا في المصري وأتمنى التسجيل بالقميص الأبيض".
وأتم: " أشكر جماهير الزمالك التي دعمتني وأتمنى تحقيق الإنجازات مع الملكي من يرتدي قميص الزمالك هو يمثل ملايين المشجعين وهذه مسئولية كبيرة".

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