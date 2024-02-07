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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مهاب ياسر: تلقيت عدة عروض وفضلت الانتقال للزمالك

مهاب ياسر
مهاب ياسر

أكد مهاب ياسر نجم فريق الزمالك أنه تلقي عدة عروض محلية قبل ارتداء الفانلة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ولكنه فضل الانضمام لنادي بججم الزمالك.

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وقال مهاب ياسر نجم فريق الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" تلقيت عدة عروض وفضلت الانتقال للزمالك من أجل الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة والزمالك يسعى لحصد البطولات في الفترة القادمة بعد التدعيمات القوية في الميركاتو الشتوي ".

وتابع:" حازم إمام مثلي الأعلى في كرة القدم  وأعد جماهير الزمالك ببذل قصارى جهدي مع الفريق والتتويج بالبطولات ".

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