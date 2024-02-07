استمرار القافلة الثقافية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ثاني ايام فعاليات القافلة الثقافية المقامة بمركز شباب القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

تضمنت الفعاليات لقاء «حقوق الطفل وواجباته في المجتمع» تحدثت خلالها سميره ارميا

عن حقوق الطفل قبل مرحلة الحمل وهو التخطيط الجيد، وتحديد عدد الاطفال، الطفل في مرحلة الحمل من الاقلاع عن الاطعمة والمشروبات الضارة والاقلاع عن العصبية وغيرها مما يؤثر على تكوين الطفل، حقوق الطفل في مرحلة المهد والطفولة المبكرة والمتاخرة، وواجبات الطفل من مساعدة الابوين ولم اللعب وتعليم الدين والاخلاقيات والعلم والقراءة والكتابة.

بينما استمرت ورشه تعليم فن الكروشيه للمبتدئين تدر يب انتصار البيك و تقسيم الفتيات والسيدات الى مجموعتين المجموعه الاولى يتم تدريبها على عمل المفارش بخيط الصوف والقطن وتم شرح مفصل على كيفيه انتاج وحده المربع ويتم تجميعها في النهايه الى مفرش والمجموعه الثانيه ويتم تدريبها على استكمال عمل الشنط بخيط السلسله باستخدام الكنافاه وجارى الانتهاء لظهور المنتج يتم عرضه في الختام.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن

استكملت ورشه الرسم للاطفال وشارك عدد من الاطفال من سكان القنطره شرق وقامت الاطفال بتنفيذ بعض الرسومات من المناظر الطبيعيه اغنيه ونال اعجاب الجميع ورشه الرسم على الوجه للاطفال، تدريب قدرية محسن.

بالاضافة لفقرات اكتشاف مواهب ايات احمد حمزه،ايسل احمد ضاحي، ايسل عصام، حبيبه اشرف، اعضاء نادى ادب الطفل بالقنطرة شرق.

جاءت الفعاليات بحضور إبراهيم عبد الشهيد مدير بيت ثقافة القنطرة شرق، ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.