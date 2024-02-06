الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

السفيرة سها جندي تحتفل بزفاف "نور عادل" مصور وزارة الهجرة

حفل زفاف مصور وزيرة
حفل زفاف مصور وزيرة الهجرة

احتفلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل ساده الفرحة والسرور،  بزفاف نور عادل نور عادل، المسئول الإعلامي بمكتب وزيرة الهجرة، وريهام عاطف أستاذة الصحافة بكلية الإعلام، وهو أول زفاف يحدث لفريق عمل الوزارة.

 

وجاء نص تدوينه  وزيرة الهجرة عبر مواقع “فيس بوك” جاءت كالتالي:  "أول زفاف في وزارة الهجرة الجديدة،  زغاريد ودعوات بزفاف العزيز نور، المصور الصحفي للوزارة، وعروسه الجميله "ريهام"، أمنيتي بالسعادة والهناء لأبناء الأعزاء، لف مليون مبرووك، وزادت عيلة وزارة الهجرة زادوا واحد" .

ووجهت وزيرة الهجرة نصيحة للشباب المقبل على الزواج، قالت فيها: احرص على إختيار شريك الحياة لضمان  حياة زوجية سعيدة".

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