الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد إبراهيم: نستحق التأهل لنهائي كأس الرابطة

محمد ابراهيم لاعب
محمد ابراهيم لاعب سيراميكا

عبر محمد ابراهيم قائد فريق سيراميكا كليوباترا عن سعادته بالتأهل لنهائي بطولة كأس الرابطة بعد الفوز على الإتحاد السكندري.

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الأرقام تنصف سيراميكا على الاتحاد قبل موقعة الكأس

وحقق سيراميكا فوزاً صعباً بـ 10 لاعبين أمام زعيم الثغر بهدف مقابل لا شئ.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات عبر فضائية “ اون تايم سبورتس” : “ اشكر زملائي في الفريق والجهاز الفني، نستحق الفوز اليوم وهدفنا منذ البداية كان الوصول للنهائي ”.

وأضاف: “ الطرد كان في وقت مبكر ورغم ذلك قدمنا عرضاً جيدا ولم تتح للاتحاد فرص كثيرة ”.

وأكمل نجم سيراميكا كليوباترا: “ نسعى لتحقيق الانجاز والتتويج بلقب طأس الرابطة للموسم الثاني على التوالي ”.

وأتم: “ لدينا عدد كبير من اللاعبين المميزين وجميعنا على نفس المستوى اساسيين واحتياطيين ”.

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