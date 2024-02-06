الأرقام تنصف سيراميكا على الاتحاد قبل موقعة الكأس

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري، مباراته أمام سيراميكا كليوباترا الذي يحل ضيفًا ثقيلاً عليه المقرر لها غداً الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

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ويتسلح أبناء سيد البلد بالأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على سيراميكا، ويعتمد الاتحاد على عدد كبير من الصفقات التي قام بضمها خلال الميركاتو الصيفي من أجل خوض منافسات الموسم الحالي من الدوري بكل قوة.

تاريخ مواجهات الاتحاد ضد سيراميكا كليوباترا

والتقى الفريقين 9 مواجهات قبل المباراة المرتقبة، وتدل الأرقام على تفوق سيراميكا حيث حقق الفوز في 3 مواجهات بينما لم يحسم الاتحاد لصالحه سوى مباراتين في حين انتهت 4 من مباريات الفريقين بالتعادل.

وتكشف حصيلة الأهداف عن تسجيل سيراميكا كليوباترا 16 هدفًا في مقابل 11 أهداف أحرزها الاتحاد السكندري.

ويفتقد الاتحاد السكندري جهود هداف الفريق مابولولو، الذي يغيب بسبب العودة مع بعثة منتخب بلاده إلى أنجولا، بعد الخروج الأدوار الإقصائية بكأس الأمم الإفريقية، وكل من كريم الديب وأحمد عادل ميسي للإصابة وبنجامين بواتينج للإيقاف.

ومن المتوقع أن يعتمد العشري على رجب عمران في مركز المهاجم الصريح أو الدفع بالوافد الجديد ناموري تراوي، بصفة أساسية.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا والتي تضم كلاً من :

المهدي سليمان، وعمر صلاح، ومحمود شبانة، وهشام صلاح، وسيف تقا، وإسلام أبو سليمة، وأحمد غنيم، عمرو صالح، والحبيب حسن، وعبد الغني محمد، وعمر الوحش، وناصر ناصر، ومورو ساليفو، وخالد الغندور، وبلال السيد، ورجب عمران، وأحمد عيد، فوزي الحناوي، وناموري تراوري، وبيكالي اوبامي.

على جانب آخر، كان محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد ، قد حرص على حضور مران الفريق، بمقر النادي، لتحفيز اللاعبين قبل مباراة فريق سيراميكا كليوباترا، أعلن مصيلحي خلال اجتماعه مع اللاعبين عن مكافأة تحفيزية خاصة حال تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي كأس الرابطة بخلاف اللائحة الخاصة بالبطولة.

كما استقبل رئيس النادى والجهاز الفنى واللاعبين، الوافد الجديد، شريف رضا مهاجم فريق سموحة ، فيما قام اللاعبون بعمل ممر شرفي للاعب لاستقباله على طريقتهم الخاصة، باعتباره عرف في كرة القدم.