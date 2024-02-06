سفير مصر في كيتو يلتقي وزيرة الثقافة والتراث بالإكوادور

التقى تامر ممدوح، سفير مصر في كيتو، بـ Romina Muñoz Procel وزيرة الثقافة والتراث بالإكوادور، حيث أشادت الوزيرة بالتراث الثقافي والحضاري لمصر وأبدت إعجابها الشديد بإسهاماتها في إثراء الفن والثقافة العالميين، وما تمثله مصر من مركز إلتقاء للأدباء والمفكرين والمبدعين في كافة المجالات.

كما أعربت عن تطلعها لإستقبال كافة أشكال الإبداع المصري بالمسارح والمتاحف الإكوادورية في إطار التعريف بالثقافة المصرية، والعمل على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني في مجال إنشاء المتاحف واسترداد الآثار.

وأكد السفير المصري على أهمية تعزيز التعاون في المجال الثقافي باعتباره أحد أهم مصادر القوة الناعمة بالبلدين.

كما شهد اللقاء الإتفاق على أهمية تحديث الإطار التعاهدي في المجال الثقافي، بجانب وضع برنامج ثنائي للمشاركة في الأحداث الثقافية والفنية بالبلدين، بالإضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل لإبراز القواسم المشتركة للقيم الثقافية والحضارية للشعبين.