الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 222 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

أسلحة
أسلحة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 222 قطعة سلاح ناري، وذلك في حملة أمنية على مدار 24 ساعة. 

 اقرأ أيضًا: القصاص من سفاح النساء.. مذاق السم يفتك بطباخه

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

مواد متعلقة

الأمن يضبط عصابة ترويج الإستروكس بمدينة السلام

ضبط 1436 مخالفة داخل محطات المترو والقطارات

الأمن يضبط 3534 قضية سرقة تيار كهربائى

القبض على نصاب غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

ضبط 1358 قضية حجب سلع تموينية متنوعة

186 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

ضبط 22 قضية إتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة

أمن المنافذ يلاحق جرائم تهريب البضائع
الجريدة الورقية