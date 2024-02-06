الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"العربية للتنمية الإدارية" تعقد منتدى الإدارة الحكومية العربية الذكاء الاصطناعي والبيانات

منتدي الإدارة الحكومية
منتدي الإدارة الحكومية العربية

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في 13 فبراير الجاري، بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، منتدى الإدارة الحكومية العربية: الذكاء الاصطناعي والبيانات: استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية في نسخته الثالثة، والذي سيُعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 12-14 ، بدولة الإمارات العربية المتحدة.


يُعقد المنتدى بحضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، و عهود بنت خلفان الرومي وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وحشد كريم من أصحاب المعالي والسعادة والمستشارين والسادة الخبراء في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإدارة الحكومية العربية من مختلف الدول العربية.


يهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات التي تواجه الإدارة الحكومية العربية، و من ثم تساعد مواجهتها في  تطوير الاستراتيجيات والسياسات التي تحقق الاستفادة المثلى من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. 


من المقرر أن يناقش المنتدى عدة موضوعات منها: الحكومات العربية والذكاء الاصطناعي، خوارزميات الإدارة الحكومية العربية، الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف قدرات الحكومات، التعلم العميق: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على السياسات الحكومية، كيف نجهز الحكومات لتسونامي الذكاء الاصطناعي، و رهان المستقبل: البيانات والذكاء الاصطناعي.

مواد متعلقة

زيارة وزيرة الثقافة لجناح سلطنة عُمان الشقيقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55

الجامعة العربية تدعو لزيادة الوعي بالمرض وخطورته

انطلاق فاعليات احتفالية الإمارات باليوم الدولي للأخوة الإنسانية بالجامعة العربية

الأمين العام للبرلمان العربي يلتقي نظيره المساعد لجامعة الدول العربية

ما هي قصة خان يونس "جينسس" في غزة ولماذا تريد إسرائيل تهجير أهاليها؟

البرلمان العربي يشيد بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها جيبوتي في كافة المجالات

أبو الغيط يستقبل الشاعر العراقي أحمد شوقي مديرمعهد العالم العربي في باريس

انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية

الجريدة الورقية