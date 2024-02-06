"العربية للتنمية الإدارية" تعقد منتدى الإدارة الحكومية العربية الذكاء الاصطناعي والبيانات

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في 13 فبراير الجاري، بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، منتدى الإدارة الحكومية العربية: الذكاء الاصطناعي والبيانات: استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية في نسخته الثالثة، والذي سيُعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 12-14 ، بدولة الإمارات العربية المتحدة.



يُعقد المنتدى بحضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، و عهود بنت خلفان الرومي وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وحشد كريم من أصحاب المعالي والسعادة والمستشارين والسادة الخبراء في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإدارة الحكومية العربية من مختلف الدول العربية.



يهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات التي تواجه الإدارة الحكومية العربية، و من ثم تساعد مواجهتها في تطوير الاستراتيجيات والسياسات التي تحقق الاستفادة المثلى من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



من المقرر أن يناقش المنتدى عدة موضوعات منها: الحكومات العربية والذكاء الاصطناعي، خوارزميات الإدارة الحكومية العربية، الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف قدرات الحكومات، التعلم العميق: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على السياسات الحكومية، كيف نجهز الحكومات لتسونامي الذكاء الاصطناعي، و رهان المستقبل: البيانات والذكاء الاصطناعي.