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إصابة الونش بقطع جزئي في الرباط الصليبي رسميا
الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إصابة الونش بقطع جزئي في الرباط الصليبي رسميا

الونش
الونش

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابة محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض بقطع جزئي في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

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إصابة الونش بقطع جزئي في الرباط الصليبي رسميا

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وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن " الونش" خضع لفحوصات طبية مكثفة و مفصلة خلال الـ48 ساعة الماضية لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

وواصل رئيس الجهاز الطبي على أن محمود حمدي "الونش" سيسافر إلى ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر اللاعب لإجراء الجراحة في ألمانيا.

 

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