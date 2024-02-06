برنامج تدريبى لـ 20 من العاملين على فن القيادة بكفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الثلاثاء، البرنامج التدريبى لـ 20 متدرب من العاملين بالمديريات الخدمية على فن القيادة، بمركز التدريب الإدارى بمديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ، وذلك تحت إشراف اللواء دكتور سامر سعيد محمد، وكيل الوزارة_مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفرالشيخ.

قال مدير مديرية التنظيم والإدارة دكتور سامر سعيد محمد، أن القيادة علم وفن وعلى جميع القيادات إكتساب المعلومات والمهارات القيادية التى تمكنهم من النهوض والنجاح فى العملية الإدارية، وذلك من خلال البرنامج التدريبى الذي يستمر لمدة 5 أيام، ويهدف إلى تطوير وتحسين المهارات القيادية والتأثيرية والتحفيزية، وخلق فهم أعمق للتحديات، وكيفية التأثير الإيجابي.

و أضاف أن البرنامج شمل جلسات نقاشية وورش عمل نحو عدد من المحاور الثرية ومنها، "مهارات فن القيادة وتطوير الذات، ومميزات الإدارة الحديثة، ومهارات الإتصال والتواصل الفعال، والتأكيد على أهمية مناخ التواصل ووضوح الرسالة، بالإضافة إلى أهمية العمل الجماعى، ومراحل تكوين فريق العمل وسمات فريق العمل الناجح، وآليات التخطيط الاستراتيجى، وفن صناعة واتخاذ القرارات وحل المشكلات وإدارة الأزمات.