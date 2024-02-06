مرموش ينتظم في مران آينتراخت فرانكفورت

أنتظم الدولي عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، في المران الجماعي للفريق لأول مرة بعد الإخفاق المدوي لمنتخب بلاده مصر والخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار على ملاعبها.





وعانى مرموش من نزلة برد جعلته يغيب عن تدريبات فريقه في الفترة الماضية قبل أن يتعافى تماما منها، وينتظم في المران الجماعي لـ فرانكفورت.



ونشر فرانكفورت فيديو اليوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي من مشاركة مرموش في المران لأول مرة، وعليه بات اللاعب الدولي المصري جاهزا للمشاركة مع فريقه بشكل طبيعي.



وكان مرموش مع منتخب مصر يشارك في بطولة كأس الأمم الافريقية، بعد الخسارة أمام الكونغو الديموقراطية، بركلات الترجيح في دور الـ16 من البطولة الأفريقية.



ويستعد فرانكفورت لمواجهة بوخوم في الدوري الألماني، يوم السبت المقبل من أجل تحقيق الانتصار لمواصلة النتائج الجيدة في المسابقة.

