تشكيل فرانكفورت المتوقع لمواجهة كولن الليلة.. موقف عمر مرموش

يلتقي فريق آينتراخت فرانكفورت بنظيره كولن، في مواجهة قوية لرفاق الدولي المصري عمر مرموش، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة ال20 من الدوري الألماني.



تشكيل فرانكفورت المتوقع لمواجهة كولن في الدوري الألماني

حراسة المرمى: تراب.

خط الدفاع: وليات باتشو، روبن كوخ، توتا.

في خط الوسط: نيلز نكونكو، الياس السخيري، هوجو لارسون، أوريليو بوتا.

يقودخط الهجوم: بيمبي، جوتزه، جيسيك نجانكام.



موقف عمر مرموش من المشاركة في المباراة

وأكد دينو دوبمولر مدرب فرانكفورت خلال تصريحات صحفية، الجمعة، أن مرموش سيغيب عن مباراة الفريق أمام كولن، والمقرر لها اليوم السبت في الجولة 20 من الدوري الألماني.

وأضاف توبمولر: «مرموش متواجد حالياً في مصر لإصابته بنزلة برد ويخضع للعلاج هناك، ونتوقع عودته يوم الأحد ونأمل أن يتمكن من العودة إلى الملاعب الأسبوع المقبل».

موعد مباراة فرانكفورت ضد كولن في الدوري الألماني

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة فرانكفورت، مع نظيره فريق كولن، مساء اليوم السبت الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق فرانكفورت، المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الألماني هذا الموسم؛ برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق كولن في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة.