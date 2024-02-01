عمر مرموش يدخل دائرة اهتمامات أرسنال

دخل الدولي المصري عمر مروش لاعب منتخب مصر وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني دائرة اهتمامات نادي آرسنال الإنجليزي للحصول علي خدماته خلال الفترة المقبلة بعد تألقه بشكل نلفت مع فريقه والمنتخب.



ذكرت تقارير ألمانية أن نادي أرسنال يراقب عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت تمهيدا لضمه



وأوضح موقع fussball.news الألماني يوم الخميس أن أرسنال أيضا ضمن الفرق التي تراقب تطور الدولي المصري.



وذكر التقرير أن عقد مرموش مع فرانكفورت لا يتضمن أي شروط جزائية، ولذلك على من يرغب في ضمه التفاوض مع ناديه مباشرة ودفع الكثير من الأموال.

ولا ينوي النادي الألماني بيع عمر الصيف المقبل، لكن العروض المغرية قد تؤدي إلى تغيير هذا الفكر، حسب التقرير.



يذكر أن عقد مرموش مع فرانكفورت يمتد حتى صيف 2027، بينما يتواجد مواطنه محمد النني في صفوف أرسنال بعقد يمتد لنهاية الموسم الجاري.

وكانت جريدة بيلد قد أوضحت أن فرانكفورت حدد مبلغ 30 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعب وادي دجلة السابق.

مرموش الذي انضم إلى فرانكفورت مجانا الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع فولفسبورج تحول لإحدى مفاجآت الموسم بعد تألقه اللافت مع الفريق هذا الموسم.

ونجح في تسجيل 12 هدفا وصنع 3 آخرين في 23 مباراة