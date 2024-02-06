الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع جماعي ببورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تداولات بورصة الكويت
تداولات بورصة الكويت

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعا بنحو 20.35 نقطة ليبلغ عند مستوى 7261.94 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.20 %.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر291 مليون سهم عبر 15656 صفقة نقدية بقيمة 3ر75 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 62ر26 نقطة ليبلغ مستوى 43ر5970 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 % من خلال تداول 7ر143 مليون سهم عبر 6986 صفقة نقدية بقيمة 2ر26 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 77ر18 نقطة ليبلغ مستوى 46ر7951 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 % من خلال تداول 2ر148 مليون سهم عبر 8670 صفقة بقيمة 49 مليون دينار كويتي.

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