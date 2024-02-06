ارتفاع جماعي ببورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعا بنحو 20.35 نقطة ليبلغ عند مستوى 7261.94 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.20 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر291 مليون سهم عبر 15656 صفقة نقدية بقيمة 3ر75 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 62ر26 نقطة ليبلغ مستوى 43ر5970 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 % من خلال تداول 7ر143 مليون سهم عبر 6986 صفقة نقدية بقيمة 2ر26 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 77ر18 نقطة ليبلغ مستوى 46ر7951 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 % من خلال تداول 2ر148 مليون سهم عبر 8670 صفقة بقيمة 49 مليون دينار كويتي.