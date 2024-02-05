الأسهم اليابانية: المؤشر نيكاي الياباني يرتفع بدعم من تراجع الين

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مدعوما بضعف الين والمكاسب التي شهدتها وول ستريت، نهاية الأسبوع الماضي.

الأسهم اليابانية

وصعد نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية 0.54% ليغلق عند 36354.16 نقطة مع ارتفاع 167 سهما من إجمالي الأسهم المدرجة عليه وعددها 225، فيما انخفض 56 واستقر اثنان.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية فقد فزاد بما يصل نسبته نحو 0.67%.

وكانت أسهم شركات تصنيع السيارات من بين أكبر المستفيدين من انخفاض الين مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، عندما أدت بيانات أقوى من المتوقع للوظائف إلى تراجع التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض الفائدة قريبا. ويدعم ضعف العملة قيمة الإيرادات المتحققة في الخارج ويجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة.

وصعدت أسهم تويوتا موتور فى أسواق الأسهم اليابانية 1.37% ونيسان 3.31 وهوندا 2.97%. وقفز سهم مازدا موتور التي تعتمد بشكل خاص على المبيعات في الولايات المتحدة 4.13%.

الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

وارتفع الدولار إلى 148.82 ين اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، بدعم من قفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى 4.1%.

ورغم قفزة العوائد فقد صعدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية إلى مستويات إغلاق جديدة يوم الجمعة.

واكتسب موسم إعلان النتائج زخما مع نهاية الأسبوع الماضي وسيصل إلى ذروته في منتصف فبراير.

وكانت النتائج المالية المحرك لأداء بعض الأسهم اليوم الاثنين إيجابا أو سلبا، إذ هوى سهم سوميتومو كيميكال بأكثر من 7% وكان أخبر الخاسرين على نيكاي بالنسبة المئوية بعد أن خفضت الشركة توقعات أرباحها.

وعلى النقيض، قفز سهم باناسونيك هولدنغز 4.6% بعدما أعلنت نمو الأرباح.