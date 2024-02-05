الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

شهدت مؤشرات البورصة  بنهاية  جلسة تعاملات اليوم  الاثنين موجة صعود جماعية بدعم من مشتريات العرب.

ربح  رأس المال السوقي للأسهم 7 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.978.2 تريليون جنيه.

صعد  مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة  بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوي  27665 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 2%  ليغلق عند مستوى6822 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2%   ليغلق عند مستوى 9581 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 2 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والمصريين وسط تداولات6.5 مليار جنيه.

الجريدة الورقية