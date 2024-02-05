البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الاثنين موجة صعود جماعية بدعم من مشتريات العرب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 7 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.978.2 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوي 27665 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى6822 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 9581 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 2 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والمصريين وسط تداولات6.5 مليار جنيه.