تعليم المنشأة يجتمع بمديري المدارس استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني 2024

عقد محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج، ونقيب المعلمين اليوم الثلاثاء إجتماعا موسعا بقاعة مدرسة الكمال الابتدائية بمديري المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بحضور عباس أحمد عباس مدير إدارة التعليم الابتدائي ومحمود علي أبو العلا مسئول أمن الإدارة وأحمد محمد عبدالرحمن الشريف مدير إدارة التعليم الثانوي ونعمت محمد الثاني وجمال السيد رئيسا قسم التعليم الإعدادي ورؤساء القطاعات التعليمية وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالعملية التعليمية قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٤م تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسليمان بخيت وكيل المديرية .



واستهل مدير عام الإدارة الاجتماع بنقله تحيات وتقدير وكيل الوزارة ورسالته لهم بضرورة التحلي بتقدير المسئولية والجدية والإخلاص في العمل لضمان تحقيق عملية تعليمية منتظمة وتقديم منتج تربوي جيد يستفيد منه أبنائنا الطلاب مع الإلتزام بتفعيل الأنشطة التربوية بكافة المدارس لجذب الطلاب للمؤسسات التعليمية كما هنأ الجميع بمناسبة ذكري الإسراء والمعراج وقرب حلول شهر رمضان المبارك.



وأوضح محمد أبو الفضل علي لمدراء المدارس أنه تم تقييم المرحلة الماضية والفصل الدراسي الأول تقييماً دقيقاً مطالباً الجميع بضرورة تدعيم الإيجابيات واتخاذها خطوة نحو معالجة السلبيات التي تم رصدها خلال الفصل الدراسي الأول مع أهمية الثبات الانفعالي لمدراء المدارس في مواجهة العقبات التي تواجه مسار العمل خلال اليوم الدراسي والسلبيات المرصودة وذلك لضمان التعامل الأمثل مع تلك العقبات المتوقع مواجهتها ومعالجتها وفق اطار تربوي قويم ومنظم.



وشدد مدير عام الإدارة على مديري المدارس الإبتدائية بضرورة إستمرار تفعيل الخطط العلاجية بالمدارس لتحسين المستوى اللغوي للطلاب بكافة الصفوف الدراسية بالمرحلة التعليمية وفق تعليمات وكيل الوزارة موضحاً أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعاً يجب الحفاظ عليها مع ترسيخ الأخلاقيات الفاضلة لدى التلاميذ والطلاب من خلال تفعيل منابر الأنشطة التربوية ( إذاعة مدرسية/ تربية مسرحية / نشاط ثقافي واجتماعي) .