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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بن غفير يعتذر لبايدن.. تفاصيل

بن غفير
بن غفير

قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، نيابة عن نجله الذي سخر من الرئيس الأميركي جو بايدن وأشار إلى إصابته بالخرف.

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وكتب شوفائيل بن غفير عبر حسابه على منصة إكس فوق صورة لبايدن: "من المهم رفع مستوى الوعي حول مرض الزهايمر الذي يمثل سببا رئيسيا للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن".

ويسعى الرئيس الأميركي (81 عاما) إلى إعادة انتخابه وسط تركيز من المنافسين السياسيين والناخبين على عمره.

لاحقا، نشر والده على ذات المنصة وكتب أن "ابنه الحبيب ارتكب خطأ جسيما وأنه يرفض بشدة ذلك".

وأضاف الوزير الذي يسكن في إحدى مستوطنات الضفة الغربية بالعبرية أن "الولايات المتحدة هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل".

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