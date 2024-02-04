مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل هجوم بن غفير على الإدارة الأمريكية.. فيديو

علقت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، على هجوم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على الإدارة الأمريكية، والذي ظهر في تصريحاته الأخيرة، مشددة على أن بن غفير تحدث عن أن إسرائيل تنوي إعادة المستوطنين مقابل هجرة طوعية للفلسطينيين وحوافز مالية.

وشددت على أن بن غفير طالب بانعقاد مؤتمر عالمي، للبحث عن دولة تستقبل الفلسطينيين مقابل حوافز مالية، وتمادى وهاجم الإدارة الأمريكية، موضحًا أنه قارن بين إدارة ترامب وإدارة بايدن.

وتابعت: “لو كان ترامب الموجود كان سيكون هناك معاملة مغايرة من الدعم الأمريكي لإسرائيل.. الإدارة الأمريكية بدلا من أن تقوم بتقديم الدعم لسكان غزة عليها أن تساعد الإسرائيليين”، منوهة بأن الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية، دفع لشارع الإسرائيلي للمطالبة بحل الحكومة والذهاب إلى انتخاب حكومة في غضون عامين.

وأشارت إلى أن الحكومة الحالية تبدي أمورها السياسية، على الأمور اليومية وعلى حساب المحتجزين، كما أن هناك خلاف على ترتيب الأولويات، هناك من يرى أن القضاء على حماس هو الأولوية، وأعضاء الحكومة، بين مؤيد ومعارض لإتمام صفقة المحتجزين.

توعد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بحل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، فيما أعلن يائير لابيد، زعيم المعارضة إمكانية دخوله الائتلاف الحكومي بدلا منه.

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "في الوقت الذي يهدد فيه بن غفير، بحل الحكومة الإسرائيلية والخروج منها، فإن لابيد، رئيس الوزراء السابق، قد أعلن استعداده للدخول بدلا منه بهدف تمرير صفقة تبادل رهائن مع حركة حماس".

وأفاد يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد يوجد مستقبل" زعيم المعارضة الحالي، بأنه بإمكانه دخول الائتلاف الحاكم مع نتنياهو، بهدف إتمام أي صفقة من شأنها إعادة الرهائن والأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، والمقدر عددهم بـ136.