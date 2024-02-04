أستاذ علاقات دولية: تصريح "بن غفير" يساعد حماس أكثر من إسرائيل

أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، أن تصريحات "بن غفير" الأخيرة بأن الرئيس الأمريكي يساعد حماس أكثر من إسرائيل، موضحة أنها محاولة لزيادة الضغط على المجتمع الدولي للتضامن مع الحكومة الإسرائيلية.

تصريحات "بن غفير"

وأضافت "زهران"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن قرار محكمة العدل الأخير تسبب في زعزعة الشارع الإسرائيلي، مشددًا على أن هذا الأمر الذي جعل الأكاذيب من جانب أفراد بحكومة بنيامين نتنياهو تنتشر الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن تصريحات "بن غفير"، هي وسيلة لكسب الوقت، لإعادة الاوراق بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحة أن الولايات المتحدة الامريكية تحاول تهدئة الوضع في المنطقة، من أجل إحداث التوازن في الشارع الأمريكي، خاصة بعد التظاهرات التي طالبت الإدارة الامريكية بضرورة إعادة النظر في الدعم الاعمي للكيان المحتل.

وفي وقت سابق، كشفت د. إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، عن ادعاءات إسرائيل ضد عدد من موظفي “الأونروا” والذي ترتب عليه تعليق وسحب بعض الدول تمويلها للوكالة، مشددة على ان التدابير المؤقتة التي أعلنتها محكمة العدل الدولية جاءت بالتزامن مع زعم إسرائيل تورط عدد من أعضاء الأونروا دون وجود أي أدلة أو تحقيقات تفيد بصحة ذلك.

وأضافت “زهران”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” هي وكالة معنية بتوزيع المساعدات الإنسانية على شعب القطاع وبشكل خاص في فترات المعاناة والأزمات، موضحة أنه ولابد أن تكون لمثل هذه الهيئات حماية دولية.

وطالبت بأن يكون هناك موضوعية في الموقف العالمي تجاه الأوضاع المأساوية بغزة، مشددة على أنه لا يعلم أحد كيف ستتم إدارة الأوضاع الإنسانية في غزة، والوضع في غزة يتفاقم على المستويات كافة.

وأشارت إلى أن حرب غزة في ظل اتساع الجبهات الصراعية يعني أنه من المتوقع وصول هذه الاضطرابات لداخل القارة الأوروبية وكذلك للداخل الأمريكي.

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه من الملاحظ بأن هناك دولا جددت مساعدتها لوكالة الأونروا، وأكدت أنها لن تنقطع إيفاء حصتها من هذه المساعدات.