وزيرة الهجرة تعقد لقاء مع رجل أعمال مصري مقيم بفرنسا لبحث مشروعه السياحي

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء مع شريف سلامة، رجل أعمال مصري مقيم في فرنسا وأحد المستثمرين المصريين في مجال السياحة والفنادق، وذلك لبحث كافة الإجراءات الجارية لتنفيذ خططه المستقبلية في مصر، في إطار ما تقوم به وزارة الهجرة من تواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، ودورها في التيسير عليهم من أجل تحفيزهم على الاستثمار في مصر.

في بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بشريف سلامة، مشيرة إلى زيارة سيادتها الأخيرة إلى فرنسا أواخر شهر نوفمبر الماضي قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية، ولقائها بعدد من المستثمرين، حيث أكدت أن وزارة الهجرة حريصة على التواصل مع رجال الأعمال المصريين بالخارج وربطهم بالجهات المسئولة في الداخل، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لتيسير الاستثمار في السوق المصري لتوفير فرص العمل، في إطار مساعي الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات سواء لأبنائنا بالخارج أو المستثمرين الأجانب في عدد كبير من المجالات.

من جانبه، أعرب شريف سلامة عن بالغ سعادته بلقاء السيدة وزيرة الهجرة، وأشاد بجهودها في رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أنه يواجه بعض التحديات الخاصة بخصوص مشروعه الذي يخطط لإقامته بمصر، من خلال شرائه لإحدى المنتجعات السياحية.

وفي ختام اللقاء، وعدت السيدة وزيرة الهجرة بالتواصل مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات والتغلب على التحديات التي تواجه مشروع شريف سلامة، مثمنة مسألة الاستثمار في مجال السياحة والفنادق في مصر، وآملة في أن يسهم مشروعه في إضافة المزيد من الغرف الفندقية إلى السوق المصرية.

كما لفتت وزيرة الهجرة إلى استعدادها لاستقبال المستثمرين المصريين من أبنائنا بالخارج، مؤكدة حرص الوزارة على حل أي مشكلات تواجههم، وذلك من أجل دفع عجلة التنمية وضخ استثماراتهم في شرايين الاقتصاد الوطني لرفعة شأنه وتوفير فرص العمل للشباب، وقالت: "مصر تفتح أبوابها للجميع وهناك فرص استثمارية ثمينة على أرضها".

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