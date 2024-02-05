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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تفاصيل الأوكازيون الشتوي وغرامة المخالفين (فيديو)

أوكازيون شتوي
أوكازيون شتوي

قالت سماح حسين هيكل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، إن الأوكازيون الشتوي، يبدأ من اليوم ويستمر لمدة شهر، وبعدها سيكون هناك شهر آخر للتصفيات.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد”، الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الإثنين، أن الأوكازيون يتزامن مع فترة البرد في تلك الأيام، ما يشجع الناس على الشراء، موضحة أن السعر مكتوب على القطعة قبل وبعد التخفيض.

وأوضحت أن المواطن عليه أن يتأكد من انضمام المحل الذي يشتري منه للأوكازيون ويجب أن يطالب بالفاتورة التي تحتوي نسبة التخفيض المعلنة للحفاظ على حقوقه، وأيضًا معرفة الأسعار قبل الشراء للتأكد من نسبة التخفيض الموجودة.

عقوبة المخالفين في الأوكازيون الشتوي

وتابعت: “في حالة ثبوت أي تلاعب يتقدم المستهلك بشكوى من خلال وجود الفاتورة الضريبية الإلكترونية”، موضحة أنه خلال فترة الأوكازيون يسري الاسترجاع والاستبدال وإصدار الفواتير، وأي شخص يرفض استخراجها يتقدم المستهلك بشكوى ضده.

وكشفت عن الغرامة المقررة على المخالفين، مؤكدة أن غرامة التخفيضات أو العروض الوهمية تتراوح من 50 ألف وحتى مليوني جنيه على المخالف.

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