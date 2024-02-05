انطلاق الأوكازيون الشتوي بمشاركة 300 محل بتخفيضات من 20 : 50%

انطلق اليوم الاثنين الاوكازيون الشتوي 2024، بمشاركة 300محل حتى الآن والذي يستمر لمدة شهر بنسبة تخفيض تتراوح من ٢٠_٥٠% علي أن يكون لكل محل أسبوعين.

وأكد الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، علي ضرورة التزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقا علي موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية .ومن اهم شروط المشاركة فى الاوكازيون بطاقة ضريبية وسجل تجارى

وشدد الوزير علي ضرورة اعلان الجهات المشاركة عن سعر السلعة المعروضة للبيع في التصفية قبل وبعد الاوكازيون وعلي الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار..

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 ، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

من جانبه قال أحمد كمال محمد معاون وزير التموين للمشروعات والإعلام و المتحدث الرسمى،أن نسبة التخفيضات في اليوم الأول تصل إلي 30%وقد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تعليماته بتثكيف الحملات الرقابية وضبط المخالفين ، مشيرا إلي أن الهدف من الاوكازيون الرواج التجاري وتخفيف العبء علي المواطنين و يتيح الاوكازيون للمواطنين الاستبدال أو الاسترجاع خلال 30يوم في حالة وجود عيب وخلال ١٥ يوم فى حالة عدم وجود عيب بشرط ان تكون السلعة بنفس حالتها دون اى تغيير يطرأ عليها .

وقال احمد ابو الفضل رئيس قطاع المعاملات التجارية بوزارة التموين أن غرامة عدم وجود فواتير محلات في الاوكازيون بالشراء والبيع تترواح من 30الف إلي مليون جنيه ، مشيرا إلي أن نسبة التخفيضات تترواح من من 20%الي 50 %.

وأشار ابو الفضل أن الوزارة تقوم بحملات رقابية بمشاركة مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الميداني علي المحلات المشاركة بالاوكازيون للتأكد من توافر شروط الاوكازيون وعدم وجود أي مخالفات ،وتقوم الحملات بمطابقة فواتير البيع قبل وبعد الاوكازيون للتأكد من وجود تخفيض حقيقى وفى حالة المخالفة يتم تحرير محضر بالواقعة .ويحق للمستهلك استبدال ا استرجاع البضاعة بشرط وجود فاتورة بيع

مضيفا أن الوزارة تتوقع مشاركة 5 آلاف محل، لافتاً إلي أن الاوكازيون يأتي ضمن توجيهات الدولة بالتخفيف عن كاهل المواطن المصري وكذلك رغبة الكثير من التجار للمشاركة في التخفيضات ، وزيادة كثافة البيع والشراء وخلق نوع من الرواج بالسوق وتخفيض السعر بالمحلات وتنشيط حركة التجارة باسعار مخفضة لجميع السلع .

وأشار إلي أن هناك تعليمات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بتوجيه حملات رقابية من المديريات وجهاز حماية المستهلك و تشديد الرقابة علي المحلات المشاركة .

ودعا كمال المواطنين بالاستفادة من المشاركة بالاوكازيون، والابتعاد عن المحلات التي تقوم تخفيضات وهمية والتمسك بحقوقهم ، والحصول علي الفاتورة الخاصة بالشراء والتاكد من وضوح اسم المنتج ونوعه وتاريخ الشراء والتاكد من سعر الشراء قبل وبعد التخفيض والتواصل مع حماية المستهلك والجهات الرقابية في حالة اي مخالفات سوء بالخط الساخن 19588 اوالاتصال برقم الواتس اب 01577779999

