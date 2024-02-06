تكريم موجهين العموم بتعليم الإسماعيلية

قام الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الاثنين بتكريم عدد من القيادات بحضور د. سامي فضل وكيل المديرية والأستاذ احمد الشريف المشرف العام على امتحانات الشهادة الإعدادية ومنسق التكريم ومنح سيادته دروع التكريم الي د. سامي فضل وكيل المديرية و احمد سيف مدير امن المديرية ومحمود الكيلاني مدير مركز المعلومات والمسئول الاعلامي.

كما كرم موجهي عموم المواد وهم سحر البنا موجه عام اللغة الانجليزية يرافقها عبير الجوهري الموجة الأول و السيد عبدالكريم موجه عام الرياضيات وحسن الشامي موجة عام الجغرافيا و فوزية طرابيه موجه عام العلوم وعلية محمد موجه عام اللغة العربية يرافقها محمد عبدالعزيز والدكتورة رشا عامر موجة اول التربية الفنية و حسنيه ابراهيم موجه عام الحاسب الآلي و ايفون رمزي موجة عام الدين المسيحي.