الديهي يوجه رسالة للمسئولين: "من يفشل في عهد السيسي لن ينجح طوال حياته"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجهات المسؤولة عن رقابة الأسواق إذا قامت بالرقابة بشكل جيد، لاستقرت الأسواق بصورة كبيرة، معقبًا: "لدينا وزراء لم يعملوا بالصورة المتوقعة، ولدينا مسؤولين غير مسؤولين، ولدينا ناس لا تستحق أن تتحمل المسؤولية".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين،: "من لا ينجح في عمله مع الرئيس السيسي، لن ينجح طوال حياته، لان الرئيس السيسي يحمي ويعطي الفرص كاملة لكل مسؤول ، ويعمل على تذليل المشاكل أمامه".

وأضاف أن الرئيس في الماضي لم يكن يقف بجانب المسؤولين، ولا يدعمهم، وهذا الأمر اختلف بصورة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي شخص نبيل وجريء وشجاع وصادق، ويتحمل المسؤولية في كافة القضايا.