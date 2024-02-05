فريق إنشاد الغربية يضيء جناح الأزهر بمعرض القاهرة

ألقى فريق الإنشاد بمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم ميدلي وطني يضم أشهر الأناشيد الوطنية مثل يالي من البحيرة ، بص في عنينا ، أنا المصري، وذلك بقيادة المايسترو طارق احمد بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وبرعاية فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد النشرتي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

وقدم فريق فريق إنشاد الغربية يلقي الأناشيد والابتهالات بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للمؤتمرات عاش وأنشودة اه يا جمالو واختتم الفريق بميدلي ديني أيضا يضم أشهر الأناشيد الدينية مثل قمر، يا إمام الرسل، مولاي، أم النبي، ثم قدم المايسترو أصوات فردية مميزة مثل يا آمنه بشراك، صلي عليه، مولاي صلي وسلم، بالإضافة لأنشودة عن فلسطين.

كان ذلك بحضور احمد رضوان، مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، وبرفقته أماني إبراهيم، و أشرف النويهى، مسؤولي الأنشطة الطلابية، وموجه عام الرياضيات سامي صفا، وموجه عام العلوم السيد الغنام، هناء عبد الحفيظ، موجه الرعاية الاجتماعية بإدارة طنطا التعليمية، و رضا شلبي، الأخصائي الاجتماعي بمعهد كفر شماخ.