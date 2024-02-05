صيدلة حلوان توقع اتفاقية تعاون مع شركة رائدة في صناعة مستحضرات التجميل

وقعت كلية الصيدلة جامعة حلوان اتفاقية تعاون مع شركة براند أحد الشركات المصرية الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل من النباتات العطرية والمصادر الطبيعية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وقع بروتوكول التعاون عن كلية الصيدلة جامعة حلوان الدكتور سامح سرور عميد للكلية، وعن مجلس شركة براند الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل، الدكتور عزت سامي.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة.

تفاصيل اتفاقية صيدلة حلوان مع الشركة

وتضمنت الاتفاقية تعهد كلية صيدلة حلوان بتقديم المشورة العلمية فيما يتعلق بالشق التطبيقي للعاملين بالشركة والمساهمة في تطوير قدراتهم العملية، وإتاحة الفرصة للفنيين والعاملين بقطاع البحوث والتطوير بالشركة لإجراء بعض التجارب العملية في مختبرات كلية الصيدلة وكذا التعاون المشترك مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الصناعة والتعاون للحصول على مشروعات بحثية مشتركة وكذلك التعاون في تنظيم الأحداث العلمية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل.

كما اتفق الطرفان على إمكانية استضافة الشركة لطلاب الكلية للتدريب علي تصنيع مستحضرات التجميل وكذلك بعض المكملات الغذائية والمنتجات الدوائية.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن التعاون مع الصناعة أحد أولويات جامعة حلوان وهو محور أساسي في استراتيجية الجامعة وأن الجامعة تدعم بقوة هذه الاتفاقية ومثلها من الاتفاقيات التي توطد التعاون مع الصناعة.

وأشار الدكتور سامح سرور إلى أهمية توطيد أواصر التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية حتى يمكن ربط البحث العلمي بالصناعة وحتى يكون له دور ملموس في تطوير الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة.

وأضاف أن مؤشرات البحث العلمي في مصر في تقدم مستمر حتي احتلت مصر المرتبة الثلاثين عالميا والأولي أفريقيا في النشر العلمي الدولي ودائما ما تأتي الأبحاث الصيدلانية في مرتبة متقدمة جدا عالميا ما يدل علي جودة وتميز البحث العلمي في هذا المجال، لكن يظل هناك انفصام بين هذه البحوث والصناعة وقد أن الأوان لسد هذه الفجوة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة كلية صيدلة حلوان للتعاون مع الجهات الإنتاجية والخدمية ووضع إمكانياتها في خدمة صناعة الدواء والصناعات الحيوية.

وأكد الدكتور عزت سامي أن شركة براند تعد شركة رائدة في مجال مستحضرات التجميل في مصر وأفريقيا، وتهتم بنقل تكنولوجيا هذه الصناعة الهامة وتوطينها في مصر، حيث أن الشركة لها خطط طموحة فيما يخص التطوير والبحوث لذا تأتي الشراكة مع الجهات الأكاديمية والبحثية على قائمة أولوياتها، وبخاصة أن الشركة بصدد التوسع في التصدير للأسواق الأفريقية.

