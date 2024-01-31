رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة تشاد في القاهرة

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السفير تشوناي إليمي حسن سفير دولة تشاد في القاهرة، والدكتور فضل آدم الممثل التجاري بالسفارة والدكتور نبيل نصر المنسق الثقافي بالسفارة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة، عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا.

كما حضر اللقاء كل من: الدكتور رشا الرفاعي عميد كلية الطب في جامعة حلوان، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب شؤون الوافدين.

واستعرض اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة حلوان والجامعات في تشاد في مجال الطلاب الوافدين والدراسات العليا.

وتمت مناقشة أوضاع الطلاب التشاديين في جامعة حلوان، وكذلك تم بحث إمكانية إرسال قوافل طبية من الجامعة إلى جمهورية تشاد.

جامعة حلوان حريصة على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة

لقاء رئيس جامعة حلوان وسفير تشاد في القاهرة

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان حريصة على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة لأبنائها الطلاب الوافدين.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن ذلك يأتى ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية العامة لجامعة حلوان والتي تقضي بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم مختلف الرعاية لهم.

