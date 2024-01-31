عاجل
بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وإيران يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس آسيا
الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة تشاد في القاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السفير تشوناي إليمي حسن سفير دولة تشاد في القاهرة، والدكتور فضل آدم الممثل التجاري بالسفارة والدكتور نبيل نصر المنسق الثقافي بالسفارة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض مشروعات طلاب قسم الفوتوغرافيا

افتتاح المدرسة الشتوية للرياضيات لشباب الباحثين في جامعة حلوان

جاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم  والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة، عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا. 

كما حضر اللقاء كل من: الدكتور رشا الرفاعي عميد كلية الطب في جامعة حلوان، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب شؤون الوافدين.

واستعرض اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة حلوان والجامعات في تشاد في مجال الطلاب الوافدين والدراسات العليا. 

وتمت مناقشة أوضاع الطلاب التشاديين في جامعة حلوان، وكذلك تم بحث إمكانية إرسال قوافل طبية من الجامعة إلى جمهورية تشاد.

جامعة حلوان حريصة على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة 

لقاء رئيس جامعة حلوان وسفير تشاد في القاهرة 

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان حريصة على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة لأبنائها الطلاب الوافدين. 

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن ذلك يأتى ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية العامة لجامعة حلوان والتي تقضي بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم مختلف الرعاية لهم.
 

لقاء رئيس جامعة حلوان وسفير تشاد بالقاهرة 

مواد متعلقة

وصول وفد صيني رفيع المستوى لحضور المؤتمر الإفريقي لعلوم البحار

رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس يكشف معيار "اقتصاد المحبة"

جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم ندوة توعوية عن مبادئ الحماية المدنية

ورش عمل مجانية في كلية الآداب جامعة عين شمس عن أخلاقيات المهنة

إلى متى؟!

كريم همام: برنامج إعداد قادة الوطن العربي يستهدف تعزيز مكانة الشباب

تنافس 237 مشروع بحثي في ملتقى الأبحاث بجامعة النيل الأهلية

جامعة الملك سلمان تجرى بحوثًا تقنية لحساب الاستهلاك المائي لأشجار الزيتون

الجريدة الورقية