أوضحت التحقيقات ، فى واقعة العثور على جثة شاب داخل ميدان عبد المنعم رياض، عن عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة طبقا لما وثقته كاميرات المراقبة، وبالكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة هبوط فى الدورة الدموية.

قرار جديد فى واقعة العثور على جثة شاب داخل ميدان عبد المنعم رياض

وتلقت أجهزة الأمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع واقعة العثور على جثة شاب يُدعى عادل محمود، 37 سنة ملقاة داخل ميدان عبدالمنعم رياض.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، تبين العثور على جثة شاب يُدعى «عادل محمود»، 37 سنة ملقاة داخل ميدان عبدالمنعم رياض.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

موقد صاج السبب ..قرار جديد في واقعة مصرع طفلتي حريق المعصرة

كما أمرت نيابة المعصرة الجزئية، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة حريق المعصرة، الذي أسفر عنه مصرع طفلتين في اعمار 3 و4 سنوات، وإصابة والدتهما بحروق متفرقة في أنحاء الجسد.

وصرحت النيابة بدفن جثماني الطفلتين سحر ومكة 4 سنوات و3 سنوات، عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بهما، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدتهما.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء قيام الأم بإعداد الطعام على موقد صاج محلي الصنع وضعت أسفله خشب واشتعلت النيران فجأة وامتدت إلى سقف الشقة الخشبي.

كما شرحت التحقيقات أن النيران التهمت الشقة في ثوان وأصيبت الأم بحروق متفرقة بنسبة 30% وتوفيت ابنتاها سحر 4 سنوات ومكة 3 سنوات.

وقام رجال الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى وقام رجال الحماية المدنية بعمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق الكامل فيما يقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.