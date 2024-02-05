المشدد 3 سنوات لمُتهمٍ بإحداث عاهة مستديمة بغريمه

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، حُكماً بمُعاقبة شاب بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك بعد إدانته بإحداثه عاهة مستديمة لعامل في مشاجرة نشبت بينهما في العجوزة.

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أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، وحسين محمود فخري، وأسامة الأمير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد، وممدوح عبدالرشيد.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عمر.ح - 25 سنة - عامل، أنه في يوم 23 سبتمبر 2023 أحدث عمداً بالمجني عليه فهد.أ - 18 سنة، عامل عاهة مستديمة بنسبة 35%.

وحدثت الإصابة إثر مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه تطورت لمشاجرة تعدى الأول على الأخير بالضرب بأداة "خاتم" بأحد أصابع قبضة يده، بأن كال له لكمة أستقرت بعينه اليمني محدثاً إصابته.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات مُعاقبة مُتهم بالمؤبد غيابياً لإدانته بالإتجار في المُخدرات بمنطقة القطامية، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.

وشمل الحكم مُعاقبة المُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه عما أسند إليه من إحراز المخدرات بقصد التعاطي، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 1 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أحرز بقصد التعاطي كل من الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهد ضابط الواقعة بأنه وحال مروره بدائرة القسم رفقة قوة من أفراد الشرطة السريين أبصر المُتهم يجلس خلف أحد العقارات السكنية ويحقن نفسه بسرنجة طبية بها محلول بيج اللون للهيروين المخدر فالتقطها من يديه.

وبتفتيشه عثر أسفل طيات ملابسه على علبة سجائر تحوي بداخلها اثنين وعشرين لفافة ورقية بداخل كل منها مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين.

كما عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وقد أقر المُتهم له بإحرازه السرنجة وما تحويه من مخدر بقصد التعاطي وإحراز لفافات هيروين مخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة إتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.