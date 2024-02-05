إسبانيا تعلن تقديم مساعدات بقيمة 3.5 مليون يورو للأونروا
أعلنت إسبانيا تقديم 3.5 مليون يورو إضافية في صورة مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وحسبوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس - في حسابه على منصة "إكس"، اليوم /الاثنين/، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية - "يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط.. سنقوم بزيادة الدعم للأونروا لمساعدة المدنيين الفلسطينيين وتجنب المجاعة".
وكانت البرتغال المجاورة قد أعلنت يوم /الجمعة/ الماضي تقديم مساعدات إضافية للأونروا بقيمة مليون يورو، مؤكدة أنه من الضروري "ألا ندير ظهورنا للسكان الفلسطينيين في ذلك الوقت العصيب".