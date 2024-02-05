زي انهاردة.. الزمالك يحقق إنجاز تاريخي منذ 36 عامًا

يحمل اليوم الإثنين، 5 فبراير، ذكري الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي يمتد منذ 36 عامًا.

حيث تمكن فريق الزمالك في مثل هذا اليوم، من تحقيق انجاز تاريخي بالحصول علي لقب بطل افريقيا وآسيا بعد فوزه علي فوركاوا الياباني بطل اسيا بهدفين نظيفين، احرزهما اللاعب ايمن يونس وزميله جمال عبد الحميد، ليصبح اول فريق مصري يحقق تلك البطوله.

الجدير بالذكر ان، المدير الفني فى ذلك الوقت هو الراحل عصام بهيج، فيما حقق في نفس العام بطولتي الدوري والكأس.

وفى سياق متصل، يعقد مجلس ادارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الصفقات الجديده اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2023.

وشهد الزمالك الحصول على توقيع عدد من اللاعبين على رأسهم عبدالله السعيد وسيف جعفر والاوغندى موتيابا وزياد زكريا.