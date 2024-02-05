الإثنين 05 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

"صناعة النواب": الصناعة قادرة على سداد ديون مصر والحكومة تعمل بجزر منعزلة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر ، وان الصناعة وحدها قادرة  علي سداد ديون مصر ، مشيرا إلى أن جذب الاستثمار هو أساس العمل لبناء صناعة قوية من خلال وجود آليات واستراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ أمام المستثمر.

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 واضاف معتز محمود خلال تصريحات له اليوم أنه كي نصحح الأوضاع لابد من الاعتراف بأخطاء الماضي والمتمثلة  بأخطاء في السياسات الاقتصادية والسياسات النقدية بجانب الظروف المحيطة التي أثرت بشكل كبير على الاستثمار .

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المشكلة الحقيقية تكمن في  أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة ، ولا يوجد   تنسيق أو  رؤية أو  استراتيجية محددة  للصناعة ، مؤكدا أنه حتى الآن لا يوجد خريطة صناعية محددة أمام المستثمرين ، ولا يوجد ايضا خريطة زراعية ، مشددا على ضرورة  أن تعزف المجموعة الاقتصادية سيمفونية واحدة.

وأكد معتز محمود أن الصناعة في مصر تمثل ١٦٪ من الناتج القومي ، متسائلا : هل يعقل تغيير جذري في السياسة الاقتصادية والنقدية ؟  قائلا: نأمل  وجود مجموعة اقتصادية تكون علي دراية وفهم بالوضع الاقتصادي المصري و لابد من التنسيق بين الوزرات المسؤولة عن التصنيع . شي

وشدد وكيل صناعة النواب ، كل وقت وله اذان، موضحا أن  الفترة الماضية كانت الدولة  بحاجة إلي وزراء لعمل وتنفيذ بنية تحتية وبالفعل نجحت هذه الوزرات في تنفيذ أهم وأقوى بنية تحتية سليمة وأنها نفذت المطلوب علي اكمل وجه، مؤكدا أن  المرحلة الجديدة تطلب استراتيجية جديدة وحكومة اقتصادية تعمل معا

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