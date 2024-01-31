النواب: الإجابة الوحيدة عند مسئولي الصحة هي كلمة "معرفش" انت جاي لية؟؟

وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عدد من الأسئلة والاستفسارات لمحمد عدلى، المسئول عن الشئون المالية بديوان عام وزارة الصحة أثناء مناقشة اللجنة للحساب الختامي لوزارة الصحة اليوم.

سأل سالم، عن أرصدة وأنواع ونسب استخدام القروض في وزارة الصحة، ورد المسؤل المالى قائلا:" مفيش إجابة فى الوقت الحالى .. هرجع بإجابة لحضرتك لكن دلوقتي معنديش إجابة".

عدد المستشارين والمهام المسندة إليهم

وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مكافآت المستشارين البالغ رصيدها في يونية 2023 مبلغ 3 مليون جنيه وسالة عن عدد المستشارين والمهام المسندة إليهم .

فرد المسؤل المالي:" معرفش.. بس هجاوب على حضرتك هرجع للوزارة".

وسألة سالم، عن الديون المستحقة للحكومة لدي الغير بمبلغ 256 مليون، فكان رد المسؤل المالي "معنديش تفاصيل عنها"

وقال سالم:" واضح أن الإجابة الوحيدة عند مدير عام الشؤون المالية بوزارة الصحة هي كلمة وحيدة "معرفش"، انت جاي لية طالما متعرفش حاجة.

وعلق المسؤل المالي:" زميلي في العمل مات من يومين في حادثة وهو المنوط به المثول أمام اللجنة لعرض الحساب الختامي والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات".

وقام سالم بالترحم علي واضاف مستنكرا، هل معني ذلك أنة لو مات موظف يقفلوا وزارة الصحة؟.