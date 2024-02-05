إطلاق REALME C67 5G بشاشة 120 هرتز وأبعاد 6100+

كشفت شركة Realme مؤخرًا عن أحدث إضافة إلى تشكيلة السلسلة C في الهند، Realme C67 5G، وفقًا لالتزامها السابق.

يتميز هذا الهاتف الذكي الجديد بمواصفات مشابهة لـ Realme 11x 5G وnarzo 60x 5G، وكلاهما ظهر لأول مرة في السوق الهندية مؤخرًا.

لذلك، يتميز Realme C67 5G بشاشة FHD + كبيرة مقاس 6.72 بوصة مع معدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز، ويتم تشغيله بواسطة MediaTek Dimensity 6100+ SoC. فهو يوفر تكوينات تصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و6 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، مما يضمن أداءً سلسًا وفعالاً. يعد إعداد الكاميرا الخلفية مثيرًا للإعجاب، حيث يشتمل على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة بورتريه بدقة 2 ميجابكسل.

أيضًا، إحدى الميزات المميزة لـrealme C67 5G هي تصميم الواحة المشمسة، المستوحى من التوهج النابض بالحياة لواحة تشمس تحت أشعة الشمس. تتم معالجة اللوحة الخلفية للهاتف بعملية طلاء متدرجة متقدمة، مما يعزز وضوح اللون الأخضر وشفافيته. وينتج عن ذلك تأثير ضوئي آسر ثلاثي الأبعاد ينبض بالحياة حقًا عند تعرضه للضوء.

على الرغم من احتوائه على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، إلا أن الهاتف يحافظ على شكل جانبي أنيق يبلغ 7.89 ملم. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بمقاومة IP54 ضد الغبار والرذاذ، مما يضمن المتانة في البيئات المختلفة. يؤدي تضمين إمكانية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33 واط إلى تعزيز راحة المستخدم، مما يسمح للجهاز بالوصول إلى شحن بنسبة 50% خلال 29 دقيقة فقط.

مواصفات ريلمي C67 5G



شاشة 6.72 بوصة (2400 × 1080 بكسل) Full HD+ مع معدل تحديث ديناميكي 45/48/50/60/90/120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، وذروة سطوع 680 شمعة في المتر المربع

معالج MediaTek Dimensity 6100+ 6 نانومتر ثماني النواة (2x Cortex-A76 @ 2.2 جيجا هرتز 6x Cortex-A55 @ 2 جيجا هرتز) مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G57 MC2

ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x سعة 4 جيجابايت / 6 جيجابايت، ومساحة تخزين 128 جيجابايت (UFS 2.2)، وذاكرة قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD

ثنائي الشريحة (نانو + نانو + مايكرو اس دي)

أندرويد 13 مع واجهة Realme UI 4.0

كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، وفلاش LED، وكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4

كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.05

مستشعر بصمة الإصبع مثبت على الجانب

مقبس صوت 3.5 ملم، صوت عالي الدقة

الأبعاد: 165.7 × 76 × 7.89 ملم؛ الوزن: 190 جرام

مقاومة للغبار والرذاذ (IP54)

5G SA / NSA (نطاقات n1/n3/n5/n8/n28A/n40/n41/n77/n78)، Dual 4G VoLTE، Wi-Fi 802.11 ac (2.4 جيجا هرتز + 5 جيجا هرتز)، بلوتوث 5.2، GPS/GLONASS/Beidou، يو اس بي من النوع سي

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير (نموذجية) مع شحن سريع بقوة 33 وات SuperVOOC

يتوفر هاتف Realme C67 5G بألوان Sunny Oasis وDark Purple.