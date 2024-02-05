ليفربول يؤمن صفوفه قبل رحيل صلاح المحتمل

يترقب نادي ليفربول الإنجليزي ، موقف لاعبه محمد صلاح من الاستمرار مع فريقه ، خلال الفترة الموسم المقبل ، في حال تقدم الأندية السعودية بعروض لضمه خلال انتقالات الصيف المقبل.





ويمتد تعاقد صلاح مع ناديه حتى شهر يونيو من العام المقبل 2025.

وفي هذا الصدد أشارت تقارير إنجليزية إلى أن ليفربول أبدى تطلعه لضم أي من الثنائي أنسو فاتي أو رافينيا لضمه خلال الانتقالات القريبة ، لتعويض النقص المحتمل في مركز الجناح الأيمن حال رحيله المحتمل.



كأس العالم 2026 ونسخة تاريخية ..

على صعيد آخر تستعد النسخة المقبلة من منافسات كأس العالم التي تقام في ثلاث دول أمريكا ، المكسيك وكندا ـ لاستضافة 48 منتخبًا للمرة الأولى تاريخيًا بدلاً من نظامها المعتاد الذي يشهد تواجد 32 منتخبًا.

ومن المقرر أن تستضيف 16 مدينة مختلفة بالدول الثلاث ، النسخة القادمة وهم "أتلانتا، بوسطن، دالاس، جوادالاخارا، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجليس، مكسيكو سيتي، ميامي، مونتيري، نيويورك نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، سياتل، تورونتو، وفانكوفر".

حفل الافتتاح ..

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح 11 يونيو 2026 على ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو سيتي.

المنتخبات المشاركة ..

ومن المقرر أن تشهد النسخة المقبلة ، تواجد 16 منتخبا من قارة أوروبا ، و9 من قارة أفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية و 6 منتخبات أيضًا من قارة أمريكا الجنوبية و2 من أوقيانوسيا.

ويتبقى منتخبان يحسمان التأهل من خلال المشاركة في ملحق عالمي خاص.