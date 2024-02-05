موعد مواجهة الأهلي الأفريقية المقبلة بدوري الأبطال

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري ، مساء يوم السادس عشر من شهر فبراير الجاري ، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويدخل الأهلي المباراة ، محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط ، بينما يأتي الفريق الجزائري ثالثًا برصيد 4 نقاط.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

عبد القادر يبدأ التأهيل البدني بالأهلي ..

وعلى صعيد مران الأهلي الأخير ، كان أحمد عبد القادر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قد بدأ مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة العضلة الخلفية التي لحقت به مؤخرا.

أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن عبد القادر بدأ اليوم مرحلة الجري السريع في التتش وهناك تحسن كبيرة وتقدم في البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وفي الإطار ذاته قال جاب الله إن وسام أبو علي لاعب الفريق بدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل في الجيم اليوم للتخلص من الإصابة العضلة الخلفية.

وواصل الفريق تدريباته صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة اليوم.



كما أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأحمر والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم أمس الأحد ، عن تعاقد النادي مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء. وقام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد.