أشتية: معبر رفح شأن مصري فلسطيني وإسرائيل تحاول استبداله (فيديو)

أكد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن معبر رفح بوابة الحدود الفلسطينية المصرية وهو شأن مصري فلسطيني، مضيفًا: "لدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر حتى وإن استبدلته إسرائيل سيبقى شأنًا مصريًا فلسطينيًا وسوف نعيد فتحه إن أغلقته"، معلقًا: “إسرائيل تحاول نقل معبر رفح إلى مكان آخر”.

وأضاف خلال كلمته التي عضتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أن العقوبات المفروضة على عدد من المستوطنين ووضعهم بقوائم الإرهابيين في الولايات المتحدة الأمريكية أمر جيد، مطالبًا بأن تأخذ جميع الدول تلك الخطوة، فإن المطلوب هو فرض عقوبات ليس فقط على عدد بسيط من المستوطنين بل على المشروع الاستطياني بشكل كامل.

مقاطعة بضائع الاحتلال

وذكر أن المطلوب أيضا مقاطعة بضائعهم ومطالبة مزدوجي الجنسيات الأمريكية والأوروبية وغيرها مغدرة المستوطنات لأن وجودهم غير قانوي وغير شرعي، مطالبا بوقف ما أعلنته إسرائيل أول أمس عن مشروع بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.