الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أشتية: معبر رفح شأن مصري فلسطيني وإسرائيل تحاول استبداله (فيديو)

محمد أشتية رئيس الوزراء
محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني

أكد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن معبر رفح بوابة الحدود الفلسطينية المصرية وهو شأن مصري فلسطيني، مضيفًا: "لدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر حتى وإن استبدلته إسرائيل سيبقى شأنًا مصريًا فلسطينيًا وسوف نعيد فتحه إن أغلقته"، معلقًا: “إسرائيل تحاول نقل معبر رفح إلى مكان آخر”.

txt

ميناء رفح البري يستقبل 74 جريحًا ومرافقًا فلسطينيًا وإدخال 126 شاحنة لغزة

txt

اقرأ بالوفد.. سلخانة صهيونية للفلسطينيين في رفح

وأضاف خلال كلمته التي عضتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أن العقوبات المفروضة على عدد من المستوطنين ووضعهم بقوائم الإرهابيين في الولايات المتحدة الأمريكية أمر جيد، مطالبًا بأن تأخذ جميع الدول تلك الخطوة، فإن المطلوب هو فرض عقوبات ليس فقط على عدد بسيط من المستوطنين بل على المشروع الاستطياني بشكل كامل. 

مقاطعة بضائع الاحتلال

وذكر أن المطلوب أيضا مقاطعة بضائعهم ومطالبة مزدوجي الجنسيات الأمريكية والأوروبية وغيرها مغدرة المستوطنات لأن وجودهم غير قانوي وغير شرعي، مطالبا بوقف ما أعلنته إسرائيل أول أمس عن مشروع بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

مواد متعلقة

أستاذ تمويل: تكنولوجيا الجيل الخامس ستضيف 13.1 تريليون دولار للاقتصاد العالمي (فيديو)

وكيل شعبة الكهرباء يكشف عادات خاطئة تزيد فاتورة الاستهلاك (فيديو)

الصحة: توطين صناعة الأدوية في مصر ونعمل لتوفير النواقص (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع الحرارة درجتين واستمرار فرص سقوط الأمطار (فيديو)

تفاصيل الأوكازيون الشتوي وغرامة المخالفين (فيديو)

جهاد جريشة: الحكام المصريون شرفونا في أمم أفريقيا وقد يديرون النهائي

لحظة سقوط عصابة المخدرات الآسيوية في السعودية (فيديو)

عمرو أديب ينتقد الغلاء: الدولار بيترنح والأسعار تتبجح
الجريدة الورقية