السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد.. سلخانة صهيونية للفلسطينيين في رفح

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

 تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "سلخانة صهيونية للفلسطينيين في رفح".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ 22 ألف نازح بالمستشفى الأوروبي والجوع ينهش أجسادهم 

ـ تفشي الجنون والانتحار بين قوات الاحتلال وتل أبيب تعالجهم بالحشيش

ـ اقتراح عبدالسند يمامة وهجوم “أديب” و"أبوبكر"

ـ الاتحاد الأوروي يقر مخصصات مالية إضافية لمصر 

ـ رفع سعر توريد قصب السكر 

ـ أمريكا تعاقب “إيران” على الأراضي السورية والعراقية.. وتشن 7 غارات على اليمن

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الجريدة الورقية