اقرأ بالوفد.. سلخانة صهيونية للفلسطينيين في رفح

تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "سلخانة صهيونية للفلسطينيين في رفح".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ 22 ألف نازح بالمستشفى الأوروبي والجوع ينهش أجسادهم

ـ تفشي الجنون والانتحار بين قوات الاحتلال وتل أبيب تعالجهم بالحشيش

ـ اقتراح عبدالسند يمامة وهجوم “أديب” و"أبوبكر"

ـ الاتحاد الأوروي يقر مخصصات مالية إضافية لمصر

ـ رفع سعر توريد قصب السكر

ـ أمريكا تعاقب “إيران” على الأراضي السورية والعراقية.. وتشن 7 غارات على اليمن