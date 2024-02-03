اقرأ بالوفد.. سلخانة صهيونية للفلسطينيين في رفح
تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "سلخانة صهيونية للفلسطينيين في رفح".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
ـ 22 ألف نازح بالمستشفى الأوروبي والجوع ينهش أجسادهم
ـ تفشي الجنون والانتحار بين قوات الاحتلال وتل أبيب تعالجهم بالحشيش
ـ اقتراح عبدالسند يمامة وهجوم “أديب” و"أبوبكر"
ـ الاتحاد الأوروي يقر مخصصات مالية إضافية لمصر
ـ رفع سعر توريد قصب السكر
ـ أمريكا تعاقب “إيران” على الأراضي السورية والعراقية.. وتشن 7 غارات على اليمن