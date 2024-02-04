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الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ميناء رفح البري يستقبل 74 جريحًا ومرافقًا فلسطينيًا وإدخال 126 شاحنة لغزة

ميناء رفح البري
ميناء رفح البري

 

 استقبل ميناء رفح البري، اليوم الأحد، 74 جريحًا ومرافقًا فلسطينيًا، هم: (41 مصابًا و33 مرافقًا)، قادمين من مستشفيات بقطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، بالإضافة إلى 98 مصريًا.

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وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء  في تصريح اليوم إنه "تم أيضًا إدخال 126 شاحنة إلى قطاع غزة، من بينها 4 شاحنات وقود، وشاحنتا غاز.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 127 شهيدًا و178 مصابًا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

وذكرت الوزارة- في بيان صحفي- أن هذا العدد لا يشمل الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت أنه بموجب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة العدوان إلى 27 ألفا و365 شهيدًا و66 ألفًا و630 مصابًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر طبية وصحفية وفي قطاع الدفاع المدني، إن عددًا من الأشخاص استشهدوا وأصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في أحياء متفرقة من مدينة غزة وشمالها، بالتزامن مع تواصل القصف على جنوب القطاع.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب النازحين في مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لاستشهاد رجل برصاص القناص، مضيفة أن قصفًا إسرائيليًا استهدف حي الصبرة بمدينة غزة، أدى لاستشهاد أشخاص وإصابة آخرين.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب نازحين خلال تفقدهم أراضيهم ومنازلهم بمنطقة الشعب شرق الشجاعية ما أدى لإصابة ثلاثة منهم، وآخرين في محيط منطقة الصناعة، كما أصيب آخرون في إطلاق مسيرة إسرائيلية النار صوب مدنيين في حي الرمال.

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