وزير الري: منتدى البحر المتوسط يسهم في الخروج برؤية موحدة بمجال المياه

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن المشاركة فى منتدى البحر المتوسط تأتي بهدف تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط فى مجال المياه، والخروج برؤية موحدة لدول المتوسط ليتم عرضها خلال المنتدى العالمى العاشر للمياه والمزمع عقده بإندونيسيا فى شهر مايو المقبل.



وذلك خلال الجلسة الإفتتاحية للدورة الخامسة من "منتدى البحر المتوسط للمياه" المنعقد اليوم الإثنين الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٤ بالعاصمة التونسية "تونس".



على جانب آخر، أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية تقييم المناطق التى تم خدمتها بشبكات الصرف المغطى للمرحلة الأولى الممولة من البنك الاسلامى للتنمية "قبل وبعد أعمال التنفيذ"، ومقارنة النتائج لبيان الآثار الإيجابية لتنفيذ شبكات الصرف المغطى فى تلك المناطق.

وذلك خلال لقائه وفد البنك الإسلامي للتنمية لتقييم مشروع “البرنامج القومي الثالث للصرف” لاستعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من "البرنامج القومي الثالث للصرف" ، ومقترحات تنفيذ "المشروع القومى الرابع للصرف" .

ووجه بدراسة أولويات المناطق المطلوب لها إحلال وتجديد لشبكات الصرف المغطى لإدراجها ضمن أعمال "المشروع القومى الرابع للصرف".