شعبة الأدوية تكشف أسباب الارتفاع الجديد في الأسعار (فيديو)

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تعليقا على ارتفاع أسعار من 1000 إلى 1500 صنف : "الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي ولها بعد اجتماعي.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هناك بعض السلع المسعرة جبريا في مصر ومنها الدواء والبنزين والخبز المدعم"، لافتا: "الدواء تسعيرته جبرية بمعنى أنه لو ارتفعت التكلفة لا تستطيع رفع سعره إلا بالرجوع إلى هيئة الدواء المصرية".

مشكلة سعر الصرف محليا تؤثر على قطاع الأدوية

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوضع السياسي في المنطقة وتداعيات الحرب والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة باب المندب أثرت بشكل كبير، إضافة لمشكلة سعر الصرف محليا تؤثر على قطاع الأدوية"، متابعا: "المستجدات في باب المندب وتأثيرها على حركة الملاحة أثرت على استيراد مواد خام عبر البحر، وبالتالي الحل البديل لجلب المواد الخام هو الاعتماد على الطيران وهو في حد ذاته مكلف، بما يضيف أعباء على الصناعة".

وأردف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية،: "لدينا صناعة محلية، ولدينا توطين صناعة في مصر، ونغطى 94% من احتياجات البلد وهي أعلى نسبة على مستوى العالم".